Nero Martins da Costa foi socorrido, mas não resistiuReprodução/internet

Publicado 24/02/2025 09:05 | Atualizado 24/02/2025 09:06

Um homem, de 65 anos, morreu após receber uma descarga elétrica de uma fiação de alta tensão durante um bloco de pré-carnaval em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), Nero Martins da Costa tentou erguer os fios para o trio elétrico passar e acabou eletrocutado. O caso aconteceu na noite de sábado (22).

O veículo passava pela Avenida Mutirão com a Avenida T-55, na região sul da capital. A vítima, que havia sido contratada para atuar no trio, usava luvas de couro, mas recebeu o choque.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde as equipes médicas confirmaram o óbito. A PM informou ainda que os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes e as circunstâncias do caso serão investigadas.

Segundo a Polícia Civil, foi solicitado um laudo de exame cadavérico do homem para esclarecer a causa da morte e para investigar o ocorrido. O documento apontou que a morte de Nero foi causada por descarga elétrica, informou a Polícia Científica na noite deste domingo (23).

Em nota, a Prefeitura de Goiânia lamentou a morte do trabalhador durante o pré-carnaval. "A gestão municipal confirma que todos os blocos autorizados receberam orientações de segurança, e aguarda a conclusão da apuração dos órgãos responsáveis", diz o texto.

A organização do bloco disse que "todas as exigências legais foram devidamente cumpridas, incluindo documentação, alvarás e a realização de um percurso técnico prévio".

"Seguimos acompanhando o caso de perto e estamos em contato com a família, prestando nosso apoio e nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários", afirmou.