Marcelo Rubens PaivaReprodução/Instagram

Publicado 24/02/2025 12:52

O Ministério da Cultura (MinC) emitiu uma nota se solidarizando com o escritor Marcelo Rubens Paiva, que foi alvo de um ataque na tarde deste domingo (23) , durante bloco de carnaval do Baixo Augusta, no centro de São Paulo. Na ocasião, um rapaz arremessou uma lata de bebida e uma mochila na direção do escritor, que não se feriu. O agressor foi retirado do cortejo, segundo organizadores.

Rubens Paiva é o autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou filme homônimo, indicado a três categorias do Oscar. Em 2025, o bloco de carnaval escolheu homenagear a obra, que retrata as dificuldades enfrentadas pela família Paiva durante o período da ditadura."É triste receber a notícia que Marcelo, usando uma máscara da atriz Fernanda Torres, e durante os vários motivos que temos para comemorar sua vida, resistência e obra, tenha sido alvo dessa situação. Nós, do Ministério da Cultura, repudiamos todo e qualquer ato de violência e nos solidarizamos com esse grande nome da nossa história e cultura. Seguir no festejo, só mostra sua grandeza e força", afirmou a ministra Margareth Menezes, em nota.