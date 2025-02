Rafael Aquino relembrou últimos momentos durante o velório da esposa - Reprodução / Redes sociais

Rafael Aquino relembrou últimos momentos durante o velório da esposaReprodução / Redes sociais

Publicado 25/02/2025 11:32

O marido da musa da escola de samba Independente de Boa Vista, do Espírito Santo, Aline Bianca, que infartou e morreu aos 38 anos, na tarde de domingo (23) , contou como foram os últimos momentos com a mulher. Segundo Rafael Aquino, eles estavam em casa fazendo a decoração do aniversário do filho quando o acidente aconteceu.

"Ela fez o desfile muito feliz. A gente curtiu muito a noite. Saindo de lá, a gente foi para casa, era o aniversário do nosso filho, que, na verdade, é no próximo sábado, mas a gente iria viajar e não daria para fazer [uma festa]. Aí ela dormiu uma horinha só e foi arrumar, decorar... Eu desci, fiz stories com ela, disse que ela era uma mulher maravilhosa. Acabei de fazer isso, deu um minuto, do nada, ela caiu e deu infarto", relembrou ao Gazeta Meio Dia durante o velório da esposa.

Rafael também falou sobre o seu relacionamento com Aline. "Eu falo que, para mim, Aline era tudo. Era minha amiga, a minha esposa, era completa. Eu não conseguiria descrever as qualidades que ela tem de tão importante que ela foi para minha vida", disse.

A amiga da musa, Rebeca Nunes, também falou sobre a alegria de viver de Aline. "Ela foi a pessoa mais viveu intensamente que eu conheci. Ela vivia cada dia, literalmente, como se fosse o último. Isso vai ficar marcado. Ela sempre deu o máximo dela em tudo que fazia", comentou.

O velório de Aline aconteceu nesta segunda-feira (24) no Cemitério Jardim da Paz, em Civit II, na Serra. Aline Bianca começou a passar mal na parte da tarde, após participar do desfile de carnaval capixaba do Grupo Especial durante a madrugada. Ela foi encaminhada para o Hospital Meridional, no município de Serra, sofreu um infarto e não resistiu.