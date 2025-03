Desembargador aposentado Sebastião Coelho - Reprodução/internet

Publicado 25/03/2025 12:08

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro Filipe Martins, foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 25, em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal.

De acordo com informações da assessoria da Corte, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado.