Mulher recebeu voz de prisão em flagrante - Divulgação

Publicado 25/07/2025 10:57 | Atualizado 25/07/2025 11:08

Amazonas - Uma mulher, de 36 anos, foi presa por abandono e maus-tratos contra os dois filhos, de 6 meses e 9 anos. O caso aconteceu em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade, as investigações iniciaram no momento em que o Conselho Tutelar informou à equipe policial sobre uma denúncia direcionada ao órgão.

Na ocasião, as crianças estavam sozinhas em uma vila de quartos para aluguel, onde as vítimas residiam com a mãe.

"A denúncia também relatava que a mãe constantemente as deixava sem cuidados básicos e alimentação, além de já ser ouvido por terceiros diversos xingamentos e ameaças sendo direcionados às crianças", contou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, as vítimas foram resgatadas de imediato pelo Conselho Tutelar e levadas para a realização das primeiras diligências.

A bebê apresentava sinais de maus tratos, como um sangramento no corpo em razão de ter caído da cama, e foi levada ao atendimento médico. Em seguida, ela e o irmão foram encaminhados a um abrigo.



A mãe das vítimas compareceu ao Conselho Tutelar demonstrando comportamento alterado, sendo necessário o acionamento da polícia. Chegando ao local, foi dada voz de prisão em flagrante à mulher e ela foi conduzida até a delegacia. Ela responderá por abandono de incapaz e maus-tratos.