Polícia Civil de São Paulo segue investigando o crime - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/08/2025 13:55

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de nove meses ocorrida na noite da terça-feira (26), em Sapopemba, na Zona Leste da capital. A mãe foi ouvida e presa.

De acordo com laudo do exame necroscópico, a vítima teria sido envenenada. A defesa da investigada não foi localizada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.



Um inquérito foi instaurado pelo 42° Distrito Policial (Parque São Lucas), que requisitou exames periciais, além de diligências no Centro de Educação Infantil (CEI) em que a criança ficava.

Também são feitas buscas na residência onde morava o bebê e na de familiares. O caso segue sob investigação para que todos os fatos sejam esclarecidos.