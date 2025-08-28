Tarcísio de Freitas destacou o papel do Gaeco de São Paulo na Operação Carbono OcultoMarcos Galvão / Alesp
Tarcísio elogia operação na Faria Lima e diz que trabalho 'se expandiu' a partir de SP
Governador defendeu novas medidas de combate ao crime organizado, como a aprovação, no Congresso, da Lei do Devedor Contumaz
Tarcísio elogia operação na Faria Lima e diz que trabalho 'se expandiu' a partir de SP
Governador defendeu novas medidas de combate ao crime organizado, como a aprovação, no Congresso, da Lei do Devedor Contumaz
Câncer de pulmão: apenas 15% dos casos acontecem em não fumantes, diz especialista
Oncologista afirmou que com a diminuição do tabagismo também tem diminuído o número de doenças
Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP
Homem foi contido por moradores
PM apreende cerca de mil baterias furtadas de empresas de telecomunicação em SP
Um homem foi preso em flagrante
Tempo de espera por transplante de córnea no Brasil dobra em 10 anos
No Rio de Janeiro, o paciente aguarda em média 1.424 dias para a cirurgia
Haddad afirma que PEC da segurança é caminho para que coordenação seja fortalecida
Declaração foi dada no dia em que foram deflagradas três operações contra organizações criminosas no País envolvendo o setor de combustíveis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.