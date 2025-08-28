Foram apreendidas quase mil bateriasDivulgação / PM
Durante ação, os policiais abordaram um indivíduo que empurrava um carrinho de mão, onde transportava carcaças de baterias e indicou o endereço de um comércio da região. O local estava sendo usado para guardar os materiais furtados.
O homem afirmou que recebia as carcaças do proprietário da loja para descarte. Na averiguação, o estabelecimento foi fiscalizado. A equipe localizou cerca de 200 compartimentos, cada um contendo cinco baterias, totalizando aproximadamente mil unidades.
O proprietário do comércio foi detido, diante dos indícios de receptação do material. A ocorrência foi registrada no 30º Distrito Policial, onde o caso será investigado.
