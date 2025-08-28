Foram apreendidas quase mil baterias - Divulgação / PM

Publicado 28/08/2025 12:29

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (27), aproximadamente mil baterias furtadas de empresas de telecomunicação. Um homem foi preso em flagrante na Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo.



Durante ação, os policiais abordaram um indivíduo que empurrava um carrinho de mão, onde transportava carcaças de baterias e indicou o endereço de um comércio da região. O local estava sendo usado para guardar os materiais furtados.



O homem afirmou que recebia as carcaças do proprietário da loja para descarte. Na averiguação, o estabelecimento foi fiscalizado. A equipe localizou cerca de 200 compartimentos, cada um contendo cinco baterias, totalizando aproximadamente mil unidades.



As baterias apreendidas são utilizadas em torres de transmissão e sistemas de no-break, e sua subtração pode comprometer a prestação dos serviços de telefonia.



O proprietário do comércio foi detido, diante dos indícios de receptação do material. A ocorrência foi registrada no 30º Distrito Policial, onde o caso será investigado.