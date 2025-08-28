Lula destacou que a política brasileira carece de lideranças nacionais e citou apenas a si e a Getúlio Vargas como exemplos José Cruz/Agência Brasil
Lula diz que 'jamais' pedirá a partidos para desistirem de lançar candidato à Presidência em 2026
Petista defende multiplicidade de nomes na disputa e afirma que só voltará a concorrer se estiver em plena condição de saúde
Lula elogia megaoperação contra PCC: 'Maior resposta do Estado ao crime organizado'
Presidente deu declaração, nesta quinta, em suas redes sociais
Gilmar diz que interferência dos EUA é 'imprópria' no caso Bolsonaro e cita 'arquivos Epstein'
Decano do STF reiterou apoio ao ministro Alexandre de Moraes
Ação no STF sobre pejotização não abrange trabalhadores de aplicativos
Situação de entregadores e motoristas tramita em outro processo
'Lulinha paz e amor' estará pronto para conversar quando Trump quiser, afirma presidente
Petista voltou a criticar o comportamento do republicano e disse que não há mais espaço para 'imperador' no mundo
Justiça manda soltar PM que matou marceneiro com tiro na cabeça em São Paulo
Militar está preso preventivamente desde 15 de julho
