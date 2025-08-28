Lula também afirmou o compromisso em proteger cidadãos e consumidoresAntonio Cruz / Agência Brasil

Mais artigos de O Dia
O Dia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta terça-feira (28), a megaoperação contra um vasto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado e o setor financeiro. Segundo ele, trata-se da "maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado".
"A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos estaduais, foram deflagradas três operações simultâneas nos setores financeiro e de combustíveis, envolvendo 10 estados", escreveu. 
No X, Lula também afirmou o compromisso em proteger cidadãos e consumidores. 
"Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores: cortar o fluxo de dinheiro ilícito, recuperar recursos para os cofres públicos e garantir um mercado de combustíveis justo e transparente, com qualidade e concorrência leal", disse.
Mais cedo, os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Fazenda, Fernando Haddad, comentaram as três operações deflagradas nesta quinta-feira e defenderam a PEC da Segurança Pública, que tramita no Congresso.
Entenda a operação
A Polícia Federal e a Receita Federal lançaram, nesta quinta-feira (28), uma megaoperação contra um vasto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o crime organizado e o setor financeiro, informam fontes oficiais.

O objetivo da operação é desmontar uma gigantesca rede de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que usava fintechs e cerca de 40 fundos de investimentos para ocultar ativos, segundo um comunicado da Receita.

O grupo tinha criado um esquema que incluía toda a cadeia de combustíveis, "desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final" e "os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, via fintechs e fundos de investimentos".

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o alvo da operação é o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do país.

O esquema teria movimentado R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 em mais de 1.000 postos de gasolina em todo o Brasil.

Segundo a Receita Federal, trata-se da "maior operação contra o crime organizado da história do País em termos de cooperação institucional e amplitude".

A Polícia divulgou imagens que mostram forte mobilização de agentes e patrulhas na avenida Faria Lima, no centro de São Paulo, coração financeiro do país.

As forças de segurança cumprem 350 mandados de busca e apreensão, entre pessoas físicas e jurídicas, em oito estados da federação, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro.

"As investigações apontam que o sofisticado esquema engendrado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis", informou a Receita.

Segundo a fonte, a participação de centenas de empresas operadoras do esquema permitiu ocultar o produto do crime.
* Com informações da AFP
 