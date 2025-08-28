Rodrigo Pacheco pode disputar o governo de Minas Gerais tendo a petista Marília Campos como vice na chapaArquivo / Rovena Rosa / Agência Brasil
Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser
Ex-presidente do Senado pode disputar o governo de Minas Gerais com o apoio dos petistas
Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser
Ex-presidente do Senado pode disputar o governo de Minas Gerais com o apoio dos petistas
Mãe é presa suspeita de matar bebê de nove meses envenenado em São Paulo
Caso segue sob investigação
Empresário que matou gari em MG é intimado após causar 'tumulto processual'
Magistrada exigiu que Renê da Silva Nogueira Júnior informe com urgência quem é o advogado responsável pela defesa no inquérito
PF afirma que irá investigar possível vazamento em megaoperação no setor de combustíveis
Diretor-geral da Polícia Federal informa que dos 14 mandados de prisão, apenas seis foram cumpridos
Fintechs aparecem no cerne de todas as operações criminosas, diz secretário da Receita
Robinson Barreirinhas defendeu a regulamentação das instituições financeiras
Revista coloca Bolsonaro na capa como 'Viking do Capitólio' e diz que Brasil dá 'lição de democracia'
Reportagem da 'The Economist' destacou julgamento do ex-presidente e aliados por tentativa de golpe de estado após eleições de 2022
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.