De acordo com a Anatel, 5.570 municípios brasileiros estão aptos a receber o sinal 5G - Marcello Casal JrAgência Brasil

De acordo com a Anatel, 5.570 municípios brasileiros estão aptos a receber o sinal 5GMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 28/08/2025 16:52

O Brasil está acelerando sua transformação digital. A cobertura do 5G já atinge 63,61% do País, ultrapassando a meta de 57,67% estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 2027, mais de três anos antes do previsto. Os dados constam em relatório trimestral da agência, vinculada ao Ministério das Comunicações.

Entre as ações decisivas para atingir o índice de cobertura, está a liberação antecipada da faixa de 3,5 GHz, realizada 14 meses antes do prazo previsto. Isso permitiu que os 5.570 municípios brasileiros ficassem aptos a receber o 5G standalone, além de possibilitar que as operadoras iniciassem a implementação de acordo com seus cronogramas.

O relatório da Anatel também apontou aumento no percentual de usuários de internet, que passou de 81,34% para 84,46%. A meta para 2027 é chegar a 95%. A satisfação do usuário de banda larga fixa também cresceu, passando de 6,9 para 7,4.