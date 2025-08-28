Corregedoria do CNJ barra liberação bilionária em benefícios a funcionários do Tribunal de Mato GrossoLucas Pricken/STJ
Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de Mato Grosso
Ministro Mauro Campbell suspende repasse de adicional retroativo a funcionários do TJ-MT e determina auditoria sobre desembolso
Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório
Ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto
Cobertura de 5G no Brasil já supera meta prevista para 2027
Tecnologia alcança 63,61% do território nacional
Condenada pelo 8/1 é presa ao chegar no Brasil em voo de deportados
Rosana Maciel Gomes estava foragida e foi deportada dos EUA
Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'
Governador de Minas Gerais é pré-candidato à Presidência
Parceria do Iphan e CCBB tem atividades de educação patrimonial
Uma das metas é a preservação do acervo cultural
