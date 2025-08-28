Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos Marcelo Ricky/Divulgação
Incêndio volta a atingir comunidade em Santos e deixa feridos
Ao menos 50 residências foram atingidas pelas chamas
Rio, Ceará, Amazonas e Paraíba apresentam aumento SRAG
Casos graves da doença continuam baixos no país
New York Times não noticiou suposta investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro
Vídeos com uso de Inteligência Artificial sugerem pedido de apuração do presidente norte-americano contra deputado brasileiro, mas não há registros de investigação
Homem com hanseníase foi condenado por associação criminosa no 8/1 e não por "vender balas"
Publicações nas redes sugerem que acusado foi preso por comercializar doces em acampamento em frente ao quartel do Exército, mas julgamento no STF considerou que réu participou dos atos
Posts com frase de Lula sobre homem negro sem dentes mostram fala incompleta
Presidente criticava imagem para estampar material do governo por achar que ela poderia ser preconceituosa; para especialista, fala expõe falta de preparo sobre o tema
Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de Mato Grosso
Ministro Mauro Campbell suspende repasse de adicional retroativo a funcionários do TJ-MT e determina auditoria sobre desembolso
