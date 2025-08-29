Itamaraty deve comunicar decisão a Washington nos próximos diasRicardo Stuckert / PR
Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei de Reciprocidade contra os EUA
Medida visa responder ao tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros
Relator da CPI do INSS ameaça dar voz de prisão a delegado da PF em reunião secreta
Bate-boca ocorreu por divergência sobre informações sigilosas
'Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser', afirma Lula
Presidente critica governador de São Paulo, comenta pesquisa eleitoral e se apresenta como candidato competitivo em 2026
Presidência da COP30 apela para que empresários compareçam ao evento
Em agosto, 25 países pediram mudança da Cúpula do Clima por altos custos de hospedagem em Belém
Avião de Alckmin apresenta 'falha' durante escala na Colômbia
Ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Planejamento, Simone Tebet, também estavam na aeronave
Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo
Marcelo Pogliese substitui Pietro Mendes, que assumiu diretoria na ANP
Prouni: divulgado resultado da lista de espera para 2º semestre
Pré-selecionados devem comprovar as informações da inscrição junto à instituição escolhida até 5 de setembro
