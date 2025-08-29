Resultado da lista de espera do Prouni está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino SuperiorRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Quem for pré-selecionado na lista de espera deverá comprovar as informações prestadas em sua inscrição diretamente na instituição de ensino, até 5 de setembro. A entrega dos documentos na instituição de ensino superior pode ser feita presencialmente ou por meio eletrônico.
A instituição deverá disponibilizar em suas páginas na internet um campo específico para o encaminhamento da documentação. Caso esse tipo de acesso não possa ser disponibilizado, deverá ser colocado à disposição dos estudantes colaboradores para que recebam a documentação, fisicamente, nos locais de oferta de curso e nos horários regulares de funcionamento. A instituição terá a obrigação de emitir a comprovação da entrega dos documentos, de acordo com o meio utilizado para o seu recebimento, seja físico ou virtual.
O registro de aprovação ou reprovação do candidato e a emissão do termo de concessão de bolsa, se for o caso, deverão ser providenciados pelas instituições de ensino superior participantes desta edição do Prouni. O prazo vai até 12 de setembro.
De acordo com o Edital nº 14/2025, que rege a seleção, as instituições que optarem por efetuar um processo próprio de seleção já deverão ter comunicado formalmente aos candidatos pré-selecionados sobre a existência dessa exigência. As instituições precisam informar a natureza da sua seleção e os critérios para aprovação, que não poderão ser mais rigorosos do que aqueles aplicados aos demais estudantes selecionados em seus processos seletivos regulares. Além disso, é proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni.
Vagas
Com 13.774 bolsas, administração foi o curso com a maior oferta de oportunidades, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 bolsas (6.063 integrais e 2.876 parciais). Para medicina, foram ofertadas 1.159 bolsas, sendo 988 integrais (sem custo de mensalidade) e 171 parciais (50% de gratuidade).
