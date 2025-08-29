Cenas da academia lotada chamou a atenção dos internautas - Reprodução / TikTok

Cenas da academia lotada chamou a atenção dos internautasReprodução / TikTok

Publicado 29/08/2025 10:31 | Atualizado 29/08/2025 10:55

A inauguração da academia Ironberg em Fortaleza, Ceará, atraiu uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas, segundo a empresa. A cerimônia, que teve catracas liberadas por duas horas, contou com exibições de musculação dos bodybuilders Gabriel Ganley, Ricardo Lobo e Eduardo Correa, oito vezes finalista do Mr. Olympia, competição mais prestigiada do fisiculturismo no mundo.

Alunos do novo estabelecimento compartilharam vídeos do espaço lotado e das longas filas para acessar o evento, que aconteceu na última quarta-feira (27), com entrada livre das 20h às 22h. As cenas chamaram a atenção de internautas.

"O povo parece que foi ao shopping", escreveu uma seguidora. "Tenho paciência não. Academias de bairro são as melhores", opinou uma mulher.

fotogaleria

Eduardo Correa comentou a emoção sobre a repercussão do projeto. "Para mim, que vivo esse universo de fisiculturismo há muitos anos e poder ver um projeto desses, tendo o fisiculturismo como o maior aspiracional da Ironberg e atrair esse número de entusiastas, fãs, atletas e pessoas comuns que admiram o esporte... Isso que a gente está vivendo hoje é um marco histórico, não só para o Ceará, mas para o fisiculturismo como um todo", disse.

A nova academia fica localizada no Salinas Shopping, no bairro Edson Queiroz, Zona Sul da cidade. A Ironberg também possui sedes em Florianópolis, Maringá, Barueri, Santos, São Caetano e São Paulo.