O prefeito alegou à PF que os valores sob suspeita correspondiam a serviços prestados regularmente pela empresa NikkeyReprodução / Rede TV
Tribunal tranca inquérito da PF contra Ricardo Nunes no caso da merenda das creches
Decisão foi tomada por dois votos a um
