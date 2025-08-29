Vítima foi atingida na cabeça, no peito, nas costas, nos braços e nas pernas - Reprodução / Redes sociais

Vítima foi atingida na cabeça, no peito, nas costas, nos braços e nas pernasReprodução / Redes sociais

Publicado 29/08/2025 09:16 | Atualizado 29/08/2025 10:25

Um homem, identificado como Aldenir Henrique do Nascimento, de 54 anos, com histórico psiquiátrico, foi morto, nesta quinta-feira (28), com 20 tiros, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quatro homens são suspeitos do crime. A vítima foi atingida na cabeça, no peito, nas costas, nos braços e nas pernas.

A Polícia Militar encontrou Aldenir caído na rua com vários ferimentos. A família informou que a vítima tinha transtornos mentais e era acompanhada pelo Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) da região. Pessoas próximas também relataram que ele apresentava comportamentos agressivos durante as crises e fazia ameaças de morte a moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte de Aldenir. De acordo com a perícia, ele foi atingido pelo menos 20 vezes na cabeça, no peito, no tórax, nos braços e nas pernas. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, "assim que acionada, deslocou ao local do crime equipe da perícia oficial, onde foi realizada a coleta de vestígios e informações para subsidiar a investigação".

Dois cartuchos e dois projéteis de calibre nove milímetros foram recolhidos no local. A perícia acredita que outros disparos, de calibres menores, também tenham sido usados no homicídio.

O caso segue investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia.