Vítima foi atingida na cabeça, no peito, nas costas, nos braços e nas pernasReprodução / Redes sociais
Homem com histórico psiquiátrico é morto com 20 tiros em MG
Aldenir Henrique do Nascimento, de 54 anos, foi assassinado a tiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Brasileiros querem regras para ambientes digitais, revela pesquisa
Maioria vê crianças e adolescentes como vulneráveis na internet
Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei de Reciprocidade contra os EUA
Medida visa responder ao tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros
Dona de clínica de reabilitação é presa por sequestro e maus-tratos em Goiás
Idosos, dependentes químicos e pessoas com deficiência mental estavam internados juntos
Polícia prende empresários envolvidos em plano de líder do PCC para matar promotor de Justiça
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão
Tribunal tranca inquérito da PF contra Ricardo Nunes no caso da merenda das creches
Decisão foi tomada por dois votos a um
Homem com histórico psiquiátrico é morto com 20 tiros em MG
Aldenir Henrique do Nascimento, de 54 anos, foi assassinado a tiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.