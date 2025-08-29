Vítimas foram internadas à força - Divulgação/PCGO

Publicado 29/08/2025 09:36 | Atualizado 29/08/2025 10:51

Goiás - Uma mulher foi presa em Caldas Novas, no interior de Goiás, por uma série de maus-tratos em uma clínica de reabilitação. No local, além de dependentes químicos, também havia idosos e pessoas com deficiência mental.

A investigada é dona da clínica e foi presa em flagrante também pelos crimes de sequestro e cárcere privado, já que os internados estavam lá de maneira forçada, mediante pagamentos mensais de familiares.

A Polícia Civil passou a apurar o caso depois que um membro do Ministério Público de Goiás, que, em ação no local, constatou uma série de irregularidades, como o funcionamento sem alvará dos órgãos de postura e vigilância sanitária.

Os agentes então foram ao local e conversaram com as vítimas. Elas contaram que eram forçadas a ingerir medicamentos que comprometiam a capacidade física e sensorial, com a finalidade de evitar tentativas de fuga e que dormiam em quartos com as portas trancadas. Além disso, elas assinavam, contra a própria vontade, termos de internação voluntária.

Os internados vinham à força de cidades do interior de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, como Uberlândia (MG), Prata (MG), Monte Alegre (MG), Itumbiara (GO), Goiatuba (GO), São Luís de Montes Belos (GO) e São José do Rio Preto (SP), entre outras.

A mulher foi capturada em flagrante na última quarta-feira (27) e segue à disposição da Justiça. Foram adotadas as providências para o encaminhamento das pessoas ilegalmente internadas aos municípios de origem.