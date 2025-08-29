Homem foi preso por abusar da filha desde que ela tinha 7 anos - Reprodução

Publicado 29/08/2025 11:15

Minas Gerais - Após sete anos de abusos, uma adolescente de 14 anos denunciou o pai, de 44, por estupro. O homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais no município de Timóteo, no interior de Minas.

A violência sexual começou quando a vítima tinha 7 anos. Já adolescente, a menina decidiu relatar os abusos à polícia, buscando apoio na Delegacia em São José do Goiabal, local onde a família residia. A PCMG requereu medidas protetivas de urgência à Justiça e iniciou as apurações sobre o crime.

Ao tomar conhecimento das investigações, o suspeito abandonou a cidade. Para dificultar sua localização, ele informou para algumas pessoas que iria trabalhar no Espírito Santo.

O investigado, no entanto, foi encontrado em Timóteo, a cerca de 80 quilômetros da cidade onde praticou o crime. Ele foi preso com o auxílio da Polícia Militar. No momento da ação policial, ele ainda tentou fugir pelos fundos de uma casa, em direção a uma área de mata, mas não teve sucesso.

Levantamentos apontam que o homem já havia sido preso em novembro de 2023 por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de possuir anotações por posse ilegal de arma de fogo e crimes ambientais.