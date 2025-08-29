Homem foi preso por abusar da filha desde que ela tinha 7 anosReprodução
Pai é preso por estuprar a própria filha ao longo de 7 anos em MG
Homem tentou fugir, mas foi encontrado pela Polícia Civil
Familiares de vítimas da Boate Kiss criticam redução de penas: 'Vidas não valem para Judiciário'
Decisão do TJRS diminuiu em até 10 anos as penas dos quatro condenador pela tragédia
Além de promotor, empresários e líder do PCC planejavam matar comandante da PM
Objetivo era interromper as investigações da Operação Linha Vermelha
Lula detona governador de Minas: 'Figura caricata que tenta ser o que não é'
Presidente classificou Zema como 'falso humilde'
Vídeo! Inauguração de academia em Fortaleza atrai 20 mil pessoas
Evento teve catracas liberadas por duas horas e contou com grandes nomes do fisiculturismo brasileiro
Brasileiros querem regras para ambientes digitais, revela pesquisa
Maioria vê crianças e adolescentes como vulneráveis na internet
