A tragédia deixou 242 vítimas fatais e mais de 600 pessoas feridas - Reprodução/Redes Sociais

A tragédia deixou 242 vítimas fatais e mais de 600 pessoas feridasReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/08/2025 11:12 | Atualizado 29/08/2025 11:21





O caso aconteceu em 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas.



No documento, divulgado nas redes sociais, a entidade afirma que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tomou uma decisão que beneficia os réus condenados e diminui a importância das vítimas do incêndio.



"O que já era pouco perto do dano por eles causado, pareceu injusto ao TJRS. Lhe parecendo demasiada punição para esses réus, era preciso fazê-la ainda menor, mais irrisória. Reduziu em 10 anos para não deixar dúvidas de que as vidas das 242 vítimas - e dos sobreviventes - nada valem para o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul", escreveram os familiares em nota. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) emitiu, nesta quinta-feira (28), um manifesto criticando a decisão de reduzir as penas dos condenados pela tragédia da Boate Kiss. Ainda cabe recurso.O caso aconteceu em 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas.No documento, divulgado nas redes sociais, a entidade afirma que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tomou uma decisão que beneficia os réus condenados e diminui a importância das vítimas do incêndio."O que já era pouco perto do dano por eles causado, pareceu injusto ao TJRS. Lhe parecendo demasiada punição para esses réus, era preciso fazê-la ainda menor, mais irrisória. Reduziu em 10 anos para não deixar dúvidas de que as vidas das 242 vítimas - e dos sobreviventes - nada valem para o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul", escreveram os familiares em nota.

De acordo com a associação, os desembargadores do tribunal, com essas medidas, reforçam a descrença da sociedade nas instituições e garantem a impunidade. "O que estão fazendo é confirmando que os ricos, os que podem pagar advogados influentes e assim se beneficiar dos meandros da lei processual, sairão ilesos, terão a impunidade garantida."



Decisão do TJRS



Os desembargadores da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram, por unanimidade, reduzir as penas dos réus. A decisão ainda cabe recurso.



Veja abaixo como ficaram as penas dos quatro condenados:



. Elissandro Callegaro Sporh havia sido condenado a 22 anos e 6 meses, mas agora cumprirá 12 anos;



. Mauro Londero Hoffmann teria que cumprir 19 anos e 6 meses, porém a pena foi alterada para 12 anos;



. Marcelo Jesus dos Santos havia sido condenado a 18 anos, mas, com a mudança, passará a cumpri 11 anos;



. Luciano Bonilha Leão também havia sido condenado a 18 anos, porém a pena foi reduzida para 11 anos.



Relembre o caso



A tragédia aconteceu em 27 de janeiro de 2013. A Boate Kiss, localizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sediava uma festa universitária com um show da banda Gurizada Fandagueira.



Durante a apresentação, o vocalista Marcelo de Jesus Santos tentou iniciar um show pirotécnico e apontou o artefato para cima. As fagulhas atingiram o teto do estabelecimento e deram início ao incêndio.



O calor e a fumaça tóxica rapidamente se espalharam, e muitos não conseguiram sair a tempo. O acidente causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos.