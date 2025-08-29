A tragédia deixou 242 vítimas fatais e mais de 600 pessoas feridasReprodução/Redes Sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) emitiu, nesta quinta-feira (28), um manifesto criticando a decisão de reduzir as penas dos condenados pela tragédia da Boate Kiss. Ainda cabe recurso.

O caso aconteceu em 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas.

No documento, divulgado nas redes sociais, a entidade afirma que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tomou uma decisão que beneficia os réus condenados e diminui a importância das vítimas do incêndio.

"O que já era pouco perto do dano por eles causado, pareceu injusto ao TJRS. Lhe parecendo demasiada punição para esses réus, era preciso fazê-la ainda menor, mais irrisória. Reduziu em 10 anos para não deixar dúvidas de que as vidas das 242 vítimas - e dos sobreviventes - nada valem para o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul", escreveram os familiares em nota.
De acordo com a associação, os desembargadores do tribunal, com essas medidas, reforçam a descrença da sociedade nas instituições e garantem a impunidade. "O que estão fazendo é confirmando que os ricos, os que podem pagar advogados influentes e assim se beneficiar dos meandros da lei processual, sairão ilesos, terão a impunidade garantida."

Decisão do TJRS

Os desembargadores da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram, por unanimidade, reduzir as penas dos réus. A decisão ainda cabe recurso.

Veja abaixo como ficaram as penas dos quatro condenados:

. Elissandro Callegaro Sporh havia sido condenado a 22 anos e 6 meses, mas agora cumprirá 12 anos;

. Mauro Londero Hoffmann teria que cumprir 19 anos e 6 meses, porém a pena foi alterada para 12 anos;

. Marcelo Jesus dos Santos havia sido condenado a 18 anos, mas, com a mudança, passará a cumpri 11 anos;

. Luciano Bonilha Leão também havia sido condenado a 18 anos, porém a pena foi reduzida para 11 anos.

Relembre o caso

A tragédia aconteceu em 27 de janeiro de 2013. A Boate Kiss, localizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sediava uma festa universitária com um show da banda Gurizada Fandagueira.

Durante a apresentação, o vocalista Marcelo de Jesus Santos tentou iniciar um show pirotécnico e apontou o artefato para cima. As fagulhas atingiram o teto do estabelecimento e deram início ao incêndio.

O calor e a fumaça tóxica rapidamente se espalharam, e muitos não conseguiram sair a tempo. O acidente causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos.
fotogaleria
A tragédia deixou 242 vítimas fatais e mais de 600 pessoas feridas
Familiares criticam redução da pena dos réus da tragédia da Boate Kiss