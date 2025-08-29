Lula participou de entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira, 29, em Minas GeraisReprodução / Youtube
'Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser', afirma Lula
Presidente critica governador de São Paulo, comenta pesquisa eleitoral e se apresenta como candidato competitivo em 2026
Lula reúne PT e pede que partido dê prioridade a alianças competitivas
Encontro no Palácio da Alvorada contou com a presença de ministros, líderes do partido no Congresso e o novo presidente do grupo político
Último mês do inverno: confira a previsão do tempo para setembro no Brasil
Região Sudeste terá temperaturas mais elevadas em comparação aos meses anteriores
Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar
Segundo o deputado, se o governador de São Paulo fosse eleito presidente em 2026, seria difícil que ele e seus parentes tivessem participação em seu governo
Volkswagen é condenada por exploração de trabalho escravo
Companhia alemã deverá pagar R$ 165 milhões por dano moral coletivo
Eduardo Suplicy recebe alta após cirurgia de implante de marca-passo
Deputado estadual de 84 anos passou mal durante congresso, foi internado e seguirá recuperação em casa sob acompanhamento médico
Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo
Presidente comentava sobre a megaoperação contra o crime organizado foi deflagrada nesta quinta-feira (28)
