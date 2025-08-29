Inverno termina no dia 22 de setembro, quando começa a primavera no PaísPexels
Último mês do inverno: confira a previsão do tempo para setembro no Brasil
Região Sudeste terá temperaturas mais elevadas em comparação aos meses anteriores
Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar
Segundo o deputado, se o governador de São Paulo fosse eleito presidente em 2026, seria difícil que ele e seus parentes tivessem participação em seu governo
Volkswagen é condenada por exploração de trabalho escravo
Companhia alemã deverá pagar R$ 165 milhões por dano moral coletivo
Eduardo Suplicy recebe alta após cirurgia de implante de marca-passo
Deputado estadual de 84 anos passou mal durante congresso, foi internado e seguirá recuperação em casa sob acompanhamento médico
Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo
Presidente comentava sobre a megaoperação contra o crime organizado foi deflagrada nesta quinta-feira (28)
Justiça de Pernambuco suspende auxílio-alimentação criado por prefeito para ele mesmo
Valor do benefício é de R$ 5 mil para o gestor municipal e R$ 2.500 para os outros cargos
