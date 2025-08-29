O vice-presidente, Geraldo Alckmin, está esperando outra aeronave na cidade de Cali - Valter Campanato/Agência Brasil

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, está esperando outra aeronave na cidade de CaliValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 29/08/2025 11:54 | Atualizado 29/08/2025 12:02

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) informou que o avião em que estava o vice-presidente, Geraldo Alckmin, apresentou uma "falha", nesta sexta-feira (29), durante sua parada na cidade de Cali, na Colômbia. Ele estava retornando ao país depois de uma viagem ao México.



O problema ocorreu em uma de suas mangueiras semi-hidráulicas. Embora a aeronave pudesse continuar a viagem, a Força Aérea Brasileira (FAB) recomendou que Alckmin aguardasse outro veículo.

O MDIC informou que os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Planejamento, Simone Tebet, estavam na mesma aeronave que transportava o vice-presidente Geraldo Alckmin.



Um novo avião saiu de Brasília às 10h para buscá-los, e a volta ao Brasil deve acontecer por volta das 21h. "Todos estão bem e em segurança”, diz o ministério.