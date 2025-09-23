Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Arquivo / Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Barroso defende que decisão sobre eventual anistia é do Legislativo: 'Está na Constituição'
Ministro foi entrevistado no programa Roda Viva nesta segunda-feira (22)
Motta avalia que Lula 'vem com força' em 2026 e vê direita ainda 'desorganizada'
Presidente da Câmara dos Deputados também disse que 'é melhor para o País' que ele não expresse suas preferências para as próximas eleições
Nota média de alunos de Medicina no Enem cai
Nas universidades públicas, a concorrência chega a 51 candidatos por vaga
Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA
Ex-presidente disse que o governo Trump fez um gesto 'bastante agressivo'
Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do 'Careca do INSS'
Empresário diz que atuou apenas como administrador financeiro
