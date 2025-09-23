Aprovação da ata é uma medida de praxe e ocorre na sessão posterior à realização de qualquer julgamento no STF Rosinei Coutinho/STF
STF aprova ata do julgamento de Bolsonaro
Prazo de 60 dias para publicação do acórdão começa a contar
STF aprova ata do julgamento de Bolsonaro
Prazo de 60 dias para publicação do acórdão começa a contar
Motta espera diálogo entre Brasil e EUA após fala de Trump na ONU
Presidente da Câmara elogiou discurso de Lula nas Nações Unidas
Semana do Clima em Nova York reflete força de liderança brasileira
Evento é considerado o termômetro das negociações para COP30
Justiça anula processo contra réus da morte de ex-sinhazinha do boi Garantido
Ministério Público apontou falhas na condução do caso
Economista preso durante CPMI do INSS é liberado poucas horas depois
Rubens Oliveira Costa estava protegido por habeas corpus de Fux
Mauro Vieira diz que conversa entre Lula e Trump deve ser por telefone ou videoconferência
Segundo ministro, encontro pessoal não será possível devido à agenda do brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.