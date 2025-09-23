Ministério alerta sobre riscos de desinformação e reforça segurança do medicamento para gestantes e criançasTania Rego/Agencia Brasil
Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo
Nota combate desinformação promovida por Donald Trump nos EUA
Defensoria busca reparação para pessoas com HIV expostas na Bahia
Dados vazaram no Diário Oficial de Feira de Santana
Governo brasileiro confirma conversa de Lula e Trump
Os dois presidentes devem voltar a se falar na próxima semana
Política para pacientes reumáticos pode criar modelo a ser replicado
Orientações foram elogiadas Sociedade Brasileira de Reumatologia
Câmara votará projeto de lei da isenção do IR em 1º de outubro, afirma Hugo Motta
A proposta é relatada pelo deputado Arthur Lira
Brasil anuncia US$ 1 bilhão para fundo de florestas tropicais
Segundo Lula, o País vai liderar pelo exemplo e se tornar o primeiro a se comprometer com o investimento
