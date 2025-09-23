Hugo Motta usou a plataforma X para comunicar que o projeto de isenção do IR será votadoBruno Spada/Câmara dos Deputados
"Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil", destacou Motta.
A Câmara dos Deputados votará na quarta-feira (1/10) o projeto de isenção do imposto de renda (PL 1087/25), sob relatoria do deputado @ArthurLira_. O parlamentar apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas…— Hugo Motta (@HugoMottaPB) September 23, 2025
