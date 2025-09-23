Aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões
Dezenas sorteadas foram 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54
Integrante do PCC que teria jurado ex-delegado-geral de SP é morto
Suspeito foi identificado como Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como 'Nego Mimo' ou 'Nego Limo'
Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportos
Paralisação estava prevista para iniciar nesta quarta-feira (24)
Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário
Pesquisa aponta que apenas 14,3% dos magistrados são negros
Moraes envia denúncia contra Eduardo Bolsonaro para Hugo Motta
Ministro atendeu a um pedido da PGR que Câmara seja comunicada
Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo
Nota combate desinformação promovida por Donald Trump nos EUA
