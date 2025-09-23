Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportosX (antigo Twitter)/Reprodução
Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportos
Paralisação estava prevista para iniciar nesta quarta-feira (24)
Operação desarticula em SP organização de tráfico de drogas
Pelo menos 11 mandados de busca foram cumpridos na capital paulista
Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário
Pesquisa aponta que apenas 14,3% dos magistrados são negros
Moraes envia denúncia contra Eduardo Bolsonaro para Hugo Motta
Ministro atendeu a pedido da PGR que Câmara seja comunicada
Ministério da Saúde reafirma que paracetamol não causa autismo
Nota combate desinformação promovida por Donald Trump nos EUA
Defensoria busca reparação para pessoas com HIV expostas na Bahia
Dados vazaram no Diário Oficial de Feira de Santana
