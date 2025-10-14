Caso aconteceu no Hospital Universitário Clemente Faria, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais - Reprodução / Google Street View

Caso aconteceu no Hospital Universitário Clemente Faria, em Montes Claros, no norte de Minas GeraisReprodução / Google Street View

Publicado 14/10/2025 12:57

Uma mulher, de 34 anos, foi presa, nesta segunda-feira (23), após procurar o Hospital Universitário Clemente Faria, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e ser flagrada com uma substância semelhante à maconha introduzida no ânus.

Funcionários acionaram a Polícia Militar após suspeitarem que a paciente havia introduzido a substância na cavidade anal para esconder a droga. A mulher, que se identifica como transexual, afirmou que o objeto teria "cunho sexual" e negou envolvimento com o tráfico.

De acordo com ela, no dia anterior, havia participado de uma visita a um detento, mas negou qualquer relação com a droga. Foi feita uma primeira tentativa de remover a substância, sem sucesso, e ela precisou passar por cirurgia para a retirada.

O material apreendido foi encaminhado para análise. Ela foi presa em flagrante e, até o momento, permanece internada sob escolta da Polícia Militar no hospital. Após receber alta médica, será conduzida à delegacia.