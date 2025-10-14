Ministra Cármen Lúcia é presidente do TSEMarcelo Camargo / Agência Brasil
Em julgamento no STF, Cármen Lúcia desmente advogado sobre voto impresso
Magistrada é presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas
Fortuna repentina chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo
PGR pede condenação dos réus do núcleo de desinformação do golpe
Procurador-geral conectou a campanha de fake news diretamente ao desfecho violento de 8 de Janeiro de 2023
Mulher procura hospital e é presa flagrada com droga introduzida no ânus
Paciente, de 34 anos, precisou passar por cirurgia para retirada da substância
Líder do PCC responsável por execuções é preso no litoral de SP
Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
Alexandre Silveira disse que condição favorável é referente ao 'planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos
