Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que o jovem estava em um endereço em São Bernardo do CampoPCSP/Divulgação
Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe
Caso é investigado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital paulista
Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean
Político é investigado por esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares
Não é verdade que 30% das bebidas destiladas vendidas no Brasil sejam falsificadas
Estudos mostram que irregularidades no setor vão além da adulteração
Aneel envia equipe ao Paraná para apurar origem de apagão
Incêndio em subestação é apontado como causa da queda de energia
Estudo aponta que financiamento climático no Brasil é desigual
Oxfam diz que desigualdade nos créditos aprofunda exclusões
Caso de joias sauditas de Bolsonaro aguarda definição da PGR há mais de um ano
Inquérito apura a apropriação indevida de joias e presentes ofertados a Bolsonaro por autoridades estrangeiras durante seu período na Presidência do Brasil
