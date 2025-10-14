Arma registrada estava sem supervisão, segundo autoridades de JundiaíPrefeitura Municipal de Jundiaí /Divulgação
Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP
Vítima foi atingida de raspão e segue em observação hospitalar
‘Consequências sérias’, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado
Momento de descontração marcou o primeiro dia de julgamento do núcleo 4 da trama golpista no STF
Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe
Caso é investigado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital paulista
Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean
Político é investigado por esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares
Não é verdade que 30% das bebidas destiladas vendidas no Brasil sejam falsificadas
Estudos mostram que irregularidades no setor vão além da adulteração
Aneel envia equipe ao Paraná para apurar origem de apagão
Incêndio em subestação é apontado como causa da queda de energia
