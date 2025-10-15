Publicação faz referência às últimas movimentações de Eduardo no cenário internacional - Reprodução / X

Publicação faz referência às últimas movimentações de Eduardo no cenário internacionalReprodução / X

Publicado 15/10/2025 09:28 | Atualizado 15/10/2025 09:39

Danilo Gentili ironizou, nesta segunda-feira (13), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), o humorista chamou o filho de Jair Bolsonaro de "camisa 10 do Lula".



Você é o camisa 10 do Lula @BolsonaroSP , parabéns. pic.twitter.com/H5ks3fICBB — Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 13, 2025

Na postagem, Gentili compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial em que o parlamentar aparece usando um boné vermelho com a frase "I made Lula great again", em referência ao lema do presidente dos Estados Unidos: "Make America Great Again". "Você é o camisa 10 do Lula

@BolsonaroSP, parabéns", escreveu o humorista.

A publicação faz alusão às recentes movimentações de Eduardo no exterior, sugerindo que essas ações teriam fortalecido a imagem de Lula no contexto nacional.

A expectativa do parlamentar de aproximar a família Bolsonaro ao governo estadunidense, no entanto, não parece ter se confirmado. No dia 6 de outubro, o presidente Donald Trump teve uma conversa telefônica com o presidente Lula, que o republicano descreveu como "ótima".