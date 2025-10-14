STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4 na próxima terça (21)Gustavo Moreno/STF
STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4 na próxima terça (21)
Com o término das sustentações orais da acusação e das defesas, nesta terça-feira (14), os ministros consideram que o cronograma está 'folgado'
STF cancela sessão extra e espera acabar julgamento do núcleo 4 na próxima terça (21)
Com o término das sustentações orais da acusação e das defesas, nesta terça-feira (14), os ministros consideram que o cronograma está 'folgado'
Senado aprova penas mais duras para crimes violentos e texto segue para a Câmara
Pelo texto, o crime de roubo cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido passa a ter pena de 8 a 20 anos de prisão em vez dos atuais 4 a 10 anos
Deputados veem ‘zero chance’ de avanço de projeto da anistia nesta semana
Proposta tramita sob regime de urgência desde 17 de setembro
PF prende 11 e bloqueia R$ 630 mi em nova fase de operação contra lavagem de dinheiro via bets
Operação foi um desdobramento da apreensão de um veleiro brasileiro pela marinha dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023
Mais de 72 horas à deriva: grupo de pescadores é resgatado após três dias no mar
Homens sobreviveram agarrados em boias no mar
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
Números sorteados foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.