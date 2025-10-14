Soltura foi determinada após a defesa do acusado indicar um erro judicial ocorrido na Justiça de Minas Gerais Gustavo Moreno/STF
Moraes manda soltar réu do 8/1 após erro judicial
Medidas cautelares impostas ao acusado deveriam ter sido fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais
Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP
Vítima foi atingida de raspão e segue em observação hospitalar
‘Consequências sérias’, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado
Momento de descontração marcou o primeiro dia de julgamento do núcleo 4 da trama golpista no STF
Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe
Caso é investigado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital paulista
Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean
Político é investigado por esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares
Não é verdade que 30% das bebidas destiladas vendidas no Brasil sejam falsificadas
Estudos mostram que irregularidades no setor vão além da adulteração
