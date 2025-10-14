Um dos pescadores estava em estado de desidratação severa e precisou ser socorrido de helicóptero pela MarinhaDivulgação/Marinha do Brasil
Mais de 72 horas à deriva: grupo de pescadores é resgatado após três dias no mar
Homens sobreviveram agarrados em boias no mar
Moraes manda soltar réu do 8/1 após erro judicial
Medidas cautelares impostas ao acusado deveriam ter sido fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais
Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP
Vítima foi atingida de raspão e segue em observação hospitalar
‘Consequências sérias’, diz Moraes ao ser chamado de palmeirense por advogado
Momento de descontração marcou o primeiro dia de julgamento do núcleo 4 da trama golpista no STF
Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe
Caso é investigado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital paulista
Deputado Dal Barreto é alvo da PF em aeroporto na Operação Overclean
Político é investigado por esquema de desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares
