Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhõesMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 14/10/2025 21:16 | Atualizado 14/10/2025 21:17

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58;



- 43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.167,65 cada;

- 3.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 963,70 cada;



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

