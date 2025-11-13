Candidatos poderão conferir como foram na prova na seção Provas e Gabaritos, disponibilizada pelo InstitutoPaulo Pinto / Agência Brasil

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As provas objetivas foram aplicadas no último domingo (9). Todos os gabaritos podem ser conferidos no site do Inep.
Confira o gabarito oficial:
Caderno azul 
1º Dia - Caderno 1 - Azul - Divulgação / Inep
1º Dia - Caderno 1 - Azul Divulgação / Inep
Caderno amarelo
1º Dia - Caderno 2 - Amarelo - Divulgação / Inep
1º Dia - Caderno 2 - AmareloDivulgação / Inep
Caderno branco
1º Dia - Caderno 3 - Branco - Divulgação / Inep
1º Dia - Caderno 3 - BrancoDivulgação / Inep
Caderno verde
1º Dia - Caderno 4 - Verde - Divulgação / Inep
1º Dia - Caderno 4 - VerdeDivulgação / Inep
Caderno Laranja  (Braile e ledor)
1º Dia - Caderno 9 - Laranja (Braile e ledor) - Divulgação / Inep
1º Dia - Caderno 9 - Laranja (Braile e ledor)Divulgação / Inep
Caderno  Roxo (Libras) 
1º Dia - Caderno 10 - Roxo (Libras) - Divulgação / Inep
1º Dia - Caderno 10 - Roxo (Libras) Divulgação / Inep
Primeiro dia
Cerca de 3,51 milhões de estudantes resolveram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, com o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

As provas do Enem 2025 foram aplicadas em 164.906 salas, distribuídas em 1.805 municípios de todas as 27 unidades da federação.
* Com informações da Agência Brasil
fotogaleria
Candidatos poderão conferir como foram na prova na seção Provas e Gabaritos, disponibilizada pelo Instituto
1º Dia - Caderno 2 - Amarelo
1º Dia - Caderno 1 - Azul
1º Dia - Caderno 3 - Branco
1º Dia - Caderno 9 - Laranja (Braile e ledor)
1º Dia - Caderno 10 - Roxo (Libras)
1º Dia - Caderno 4 - Verde