Candidatos poderão conferir como foram na prova na seção Provas e Gabaritos, disponibilizada pelo Instituto - Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 13/11/2025 15:40 | Atualizado 13/11/2025 15:48

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As provas objetivas foram aplicadas no último domingo (9). Todos os gabaritos podem ser conferidos no site do Inep

Confira o gabarito oficial:

Caderno azul



1º Dia - Caderno 1 - Azul Divulgação / Inep

Caderno amarelo

1º Dia - Caderno 2 - Amarelo Divulgação / Inep

Caderno branco

1º Dia - Caderno 3 - Branco Divulgação / Inep

Caderno verde

1º Dia - Caderno 4 - Verde Divulgação / Inep

Caderno Laranja (Braile e ledor)

1º Dia - Caderno 9 - Laranja (Braile e ledor) Divulgação / Inep

Caderno Roxo (Libras)

1º Dia - Caderno 10 - Roxo (Libras) Divulgação / Inep

Primeiro dia

Cerca de 3,51 milhões de estudantes resolveram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, com o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".



As provas do Enem 2025 foram aplicadas em 164.906 salas, distribuídas em 1.805 municípios de todas as 27 unidades da federação.

* Com informações da Agência Brasil