Fogo teve início na parte externa do Hospital César CalsInstagram/Reprodução

Publicado 13/11/2025 17:51

Um incêndio atingiu um hospital no Centro de Fortaleza na manhã desta quinta-feira, 13, e provocou a retirada de pacientes às pressas da unidade. Em cerca de meia hora, as chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu, de acordo com a Secretaria de Estadual da Saúde (Sesa).



Imagens que circulam em redes sociais mostram o tumulto que o incêndio causou no Hospital Dr. César Cals. Pacientes, entre eles bebês, precisaram ser transferidos do local, que foi em parte invadido pela fumaça. Até o fim da manhã, 15 pessoas tinham sido levados para outras unidades. Cerca de outras 40 transferências de pacientes da ala de médio risco estavam previstas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h50, e as chamas foram contidas por volta das 11h15, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Duas equipes da corporação foram até o local e identificaram que o incêndio se concentrava na subestação de energia interna do hospital."Como medida imediata de segurança, o fornecimento de energia e gás foi interrompido, permitindo que as equipes avançassem para o combate direto ao foco de incêndio. No momento, as equipes permanecem no local, realizando o trabalho de rescaldo e verificação de possíveis pontos de reignição", informou a pastaO fogo não atingiu as alas onde ficam os pacientes. Em entrevista coletiva, a secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Silva Coelho, afirmou que o incêndio foi na parte externa da unidade e que a situação já foi controlada."Primeiro queria esclarecer que o incêndio ocorreu na subestação do hospital, que é nas docas lá atrás, não foi dentro da área assistencial. A gente está fazendo um plano de contingência por segurança e proteção dos pacientes. Não existe nenhuma vítima", disse.Segundo ela, o hospital precisará passar por adequações elétricas. "Para garantir que não haja nenhuma complicação para paciente nenhum, nós estamos agora fazendo a operação de comboio para transferir os pacientes", explicou a secretária.Em nota, a Sesa informou que a transferência dos pacientes é uma medida de precaução e que as possíveis causas do incêndio estão sendo apuradas. "A secretaria agradece a todos os profissionais envolvidos na operação, às forças de segurança e à população do entorno, que colaboraram com agilidade, solidariedade e rapidez diante da ocorrência", afirmou em comunicado.A Enel Ceará, responsável pela distribuição de energia elétrica, disse que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals"."A empresa reforça que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência", informou a companhia.