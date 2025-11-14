Tarcísio fez declaração durante evento sobre a expansão do Ensino Médio Técnico nas escolas do EstadoDivulgação
'Diploma cada vez tem menos relevância', diz Tarcísio às vésperas do 2º dia de prova do Enem
Governador afirma que empresas priorizam competências práticas
'Diploma cada vez tem menos relevância', diz Tarcísio às vésperas do 2º dia de prova do Enem
Governador afirma que empresas priorizam competências práticas
Ipsos/Ipec: 69% dos brasileiros aprovam megaoperação policial no RJ
Sondagem revela que 40% dos entrevistados consideram o alto número de mortes totalmente justificável
Após protesto, indígenas Munduruku são recebidos por presidente da COP
Ministras Sônia Guajajara e Marina Silva também estavam presentes
Fred, cachorrinho salsicha que desapareceu após explosão em SP, é encontrado
Pet foi encontrado horas depois, durante os trabalhos da perícia e limpeza dos estragos provocados na região
Policial rodoviário federal morre após passar mal em teste de aptidão física em Sergipe
Prova era uma das etapas para aprovação em um curso do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar do Estado
Defesa do 'Careca do INSS' pede ao STF para desbloquear valores para pagar dívidas trabalhistas
Valor do débito é de R$ 155 mil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.