Explosão afetou carros em importante avenida de São PauloReprodução / X
Como foi a explosão?
A explosão, que foi seguida por um incêndio, ocorreu em uma residência na Rua Francisco Bueno, 7, por volta das 19h50. O local era utilizado de forma irregular como depósito de fogos de artifício. Imóveis vizinhos foram atingidos, assim como veículos que estavam estacionados na região. Estruturas metálicas também foram derrubadas.
Após a detonação do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via, que fica a poucos metros de distância da casa onde a explosão ocorreu. Segundo a SSP-SP, devido à força do impacto, a avenida chegou a ser interditada temporariamente para garantir a segurança das equipes que atuavam no local. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam a ocorrência.
Quem é a vítima que morreu?
O Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar foi acionado para o local pelo Corpo de Bombeiros durante a fase de rescaldo. Foi nesse momento que as equipes localizaram um corpo carbonizado entre os escombros.
De acordo com a SSP-SP, a vítima é um homem, que seria o responsável por armazenar ilegalmente artefatos explosivos no interior do imóvel.
Quem são os feridos?
No total, dez pessoas ficaram feridas. Segundo a SSP, a proprietária do imóvel onde ocorreu a explosão sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhada ao Hospital Nipo-Brasileiro junto ao filho, que teve lesões leves. Outras vítimas foram socorridas a unidades de saúde próximas ou atendidas no local pelas equipes de resgate.
Quantas casas estão interditadas?
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada para o local e constatou que houve um grande dano patrimonial. "Até o momento, a equipe prosseguiu com a interdição de 21 imóveis. Os moradores afetados foram abrigados por familiares", disse o órgão.
Quais são os próximos passos?
O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal no 30° Distrito Policial, no Tatuapé. O local passará por perícia, e o corpo carbonizado será submetido a exame necroscópico no Instituto Médico-Legal.
"A SSP reforça que o armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos", disse a pasta.
