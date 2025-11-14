Explosão afetou carros em importante avenida de São PauloReprodução / X
A pequena explosão de hoje no Tatuapé pic.twitter.com/eYeAytpWog— Carol FC (@caroltoujours) November 14, 2025
Uma outra filmagem, feita a partir de um ângulo diferente, mostra uma pessoa impactada pelo ocorrido e exclamando em uma língua estrangeira.
Rapaz olha a explosão que deu no Tatuapé, Bixo que loucura pic.twitter.com/xhvGP1pCSz— Henrique (@hgomesandrade) November 14, 2025
Imagens registradas do momento das explosões dos fogos de Artifícios armazenados em residência no bairro do Tatuapé, zona leste de SP. Imagem registrada por morador. Tatuapé SP. pic.twitter.com/zbaqrvJnHE— Edi Sousa (@Edi_Disousa) November 14, 2025
Uma mega Explosão agora a noite entre a Salim Farah Maluf e a Celso Garcia, Tatuapé. pic.twitter.com/ufMFXo7wTf— VivaTatuape (@Viva_Tatuape) November 14, 2025
Explotó un almacén de fuegos artificiales en San Pablo— Pulso Latam (@PulsoLatam) November 14, 2025
Un estruendo estremeció la noche del jueves en el barrio Tatuapé, en la zona este de São Paulo, #Brasil. Una potente explosión, seguida de un #incendio dentro de una vivienda utilizada como depósito de fuegos… pic.twitter.com/LkdQEYnBdz
