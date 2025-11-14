Explosão afetou carros em importante avenida de São Paulo - Reprodução / X

Explosão afetou carros em importante avenida de São PauloReprodução / X

Publicado 14/11/2025 11:07

Imagens de uma câmera de vigilância mostraram a movimentação dos carros na Avenida Salim Farah Maluf no momento em que o fogo se espalhou.

A pequena explosão de hoje no Tatuapé pic.twitter.com/eYeAytpWog — Carol FC (@caroltoujours) November 14, 2025

Um outro registro, feito a partir da janela de um prédio na região, mostrou a sequência de pequenas explosões dos fogos, quando o fogo já havia se espalhado.

Rapaz olha a explosão que deu no Tatuapé, Bixo que loucura pic.twitter.com/xhvGP1pCSz — Henrique (@hgomesandrade) November 14, 2025 Uma outra filmagem, feita a partir de um ângulo diferente, mostra uma pessoa impactada pelo ocorrido e exclamando em uma língua estrangeira.

Imagens registradas do momento das explosões dos fogos de Artifícios armazenados em residência no bairro do Tatuapé, zona leste de SP. Imagem registrada por morador. Tatuapé SP. pic.twitter.com/zbaqrvJnHE — Edi Sousa (@Edi_Disousa) November 14, 2025

Uma página do X, antigo Twitter, que cobre a região publicou um vídeo que mostra um pouco da extensão do fogo e da fumaça.

Uma mega Explosão agora a noite entre a Salim Farah Maluf e a Celso Garcia, Tatuapé. pic.twitter.com/ufMFXo7wTf — VivaTatuape (@Viva_Tatuape) November 14, 2025

Outro registro mostra a visão de dentro de um automóvel a algumas ruas de distância do local onde aconteceu a explosão.

Explotó un almacén de fuegos artificiales en San Pablo



Un estruendo estremeció la noche del jueves en el barrio Tatuapé, en la zona este de São Paulo, #Brasil. Una potente explosión, seguida de un #incendio dentro de una vivienda utilizada como depósito de fuegos… pic.twitter.com/LkdQEYnBdz — Pulso Latam (@PulsoLatam) November 14, 2025

Sem teto

Um homem que mora próximo ao local da explosão publicou um vídeo no X, no qual ele mostra que diversas partes do telhado desabaram com a explosão.



"Olha isso! Nossa, mano! Já era o nosso teto aqui, meu Deus. A sorte é que não caiu na parte do computador. Olha isso, meu Deus do céu! Tá cheio de gente chorando na rua", disse.

Homem encontrou grande parte de seu teto destruído ao chegar em casa Reprodução / X