Explosão afetou carros em importante avenida de São Paulo

Saulo Junior
São Paulo - A explosão no bairro Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista, nesta quinta-feira (13), deixou um homem morto. Diversas pessoas registraram, e publicaram nas redes sociais, o momento do estrondo que causou o falecimento, além de destruição pela região.
Imagens de uma câmera de vigilância mostraram a movimentação dos carros na Avenida Salim Farah Maluf no momento em que o fogo se espalhou.
Um outro registro, feito a partir da janela de um prédio na região, mostrou a sequência de pequenas explosões dos fogos, quando o fogo já havia se espalhado.
Uma outra filmagem, feita a partir de um ângulo diferente, mostra uma pessoa impactada pelo ocorrido e exclamando em uma língua estrangeira.
Uma página do X, antigo Twitter, que cobre a região publicou um vídeo que mostra um pouco da extensão do fogo e da fumaça.
Outro registro mostra a visão de dentro de um automóvel a algumas ruas de distância do local onde aconteceu a explosão.
Sem teto
Um homem que mora próximo ao local da explosão publicou um vídeo no X, no qual ele mostra que diversas partes do telhado desabaram com a explosão.
"Olha isso! Nossa, mano! Já era o nosso teto aqui, meu Deus. A sorte é que não caiu na parte do computador. Olha isso, meu Deus do céu! Tá cheio de gente chorando na rua", disse.
Homem encontrou grande parte de seu teto destruído ao chegar em casa - Reprodução / X
Homem encontrou grande parte de seu teto destruído ao chegar em casaReprodução / X
Explosão afetou carros em importante avenida de São Paulo
Homem encontrou grande parte de seu teto destruído ao chegar em casa