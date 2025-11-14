Incêndio de grandes proporções atinge lote com materiais recicláveis em Contagem - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 14/11/2025 09:21

Minas Gerais - Um incêndio de grandes proporções atingiu um lote de materiais recicláveis e gerou uma fumaça "altamente tóxica" na manhã desta sexta-feira (14), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30, após moradores denunciarem uma fumaça intensa. Ao todo, foram enviadas cinco viaturas e 11 militares.



"Trata-se de um lote com grande quantidade de materiais recicláveis, pneus e bastante plásticos. Devido à emissão de fumaça altamente tóxica, ainda não é possível identificar quais são os outros materiais presentes", disse o tenente Pedro Folha.

Para ajudar na operação, duas carretas Auto Jamanta, equipadas com 25 mil litros de água cada, também foram destacadas para o local. Os militares conseguiram controlar o fogo antes que ele atingisse a vegetação próxima.

As autoridades pedem que a população evite a fumaça liberada, já que ela contém resíduos potencialmente perigosos. "É preciso que as pessoas evitem a fumaça", alertou o militar.



De acordo com a Transcon, concessionária responsável pela via, o incêndio ocorreu no sentido Betim, liberando apenas uma faixa para o tráfego. O congestionamento chegou a quase 2 km e o trecho permanece parcialmente bloqueado.



No sentido oposto, rumo a Belo Horizonte, o tráfego é lento e a visibilidade segue prejudicada devido à fumaça.

