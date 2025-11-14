Vídeo mostra momento em que detento foge de presídio ao levar lixo para fora em MG - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Vídeo mostra momento em que detento foge de presídio ao levar lixo para fora em MGReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 14/11/2025 08:41 | Atualizado 14/11/2025 13:03

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o detento Luiz Carlos Silva Santana Junior, de 33 anos, fugiu do Presídio de Viçosa, em Minas Gerais, enquanto realizava trabalhos internos.

Nas imagens, é possível ver o homem saindo do local com sacos de lixo e, em seguida, correndo em direção à rua, enquanto agentes penitenciários tentam alcançá-lo. O caso aconteceu no dia 3 de novembro, mas as imagens da fuga só ganharam repercussão nesta quinta-feira (13).

Veja o vídeo:

Detento foge de presídio ao levar lixo para fora em MG



Este é o segundo caso em menos de sete dias. O preso Tharley Chaves de Souza, de 25 anos, também fazia serviços internos quando conseguiu deixar o presídio na última segunda-feira (10). Até o momento, ninguém foi encontrado.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), os casos estão sob apuração administrativa e que um procedimento interno foi instaurado pela direção da unidade. Ambos os presos respondem por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Informações que possam ajudar na recaptura dos dois foragidos podem ser passadas pelo Disque Denúncia Unificado 181, de forma anônima e segura.