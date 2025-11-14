Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 14/11/2025 12:40

A Mega-Sena irá sortear nesta sexta-feira, 14, um prêmio de R$ 100 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.



As apostas do concurso 2.940 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Mudanças nos sorteios

A Caixa informou a mudança na data do sorteio do concurso 2940 de quinta-feira (13) para sexta-feira (14). Como não haverá sorteio no sábado (15), devido ao dia da Proclamação da República, feriado nacional, o apostador ganhou mais um dia para fazer seus jogos.



Na próxima semana, os sorteios da Mega-Sena serão na terça-feira (18) e no sábado (22). Quinta-feira (20) não haverá sorteio devido ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado em todo país.