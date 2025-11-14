No vídeo, o padre aparece em cima de uma cadeira e simula o leilão, chegando a puxar o elástico da cueca - Reprodução/ vídeo / redes sociais

No vídeo, o padre aparece em cima de uma cadeira e simula o leilão, chegando a puxar o elástico da cuecaReprodução/ vídeo / redes sociais

Publicado 14/11/2025 11:07 | Atualizado 14/11/2025 11:15

Um vídeo que mostra o padre Thiago Zanardi, da Paróquia São Francisco de Assis, em Alvorada, no Tocantins, leiloando a própria cueca durante uma festa religiosa viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. A gravação, registrada há cerca de um mês, gerou polêmica na cidade.

Nas imagens, o religioso aparece em cima de uma cadeira e chega a puxar o elástico da cueca. Segundo o sacerdote, todo o momento não passou de uma brincadeira entre os paroquianos.

Veja o vídeo:

Padre leiloa a própria cueca por R$ 3 mil durante festa religiosa.



Reprodução/ redes sociais pic.twitter.com/Ygp9N06XOu — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2025

Em missa realizada no último domingo (9), o padre explicou a situação aos fiéis. Ao falar sobre os valores arrecadados com o leilão da igreja - que, de fato, aconteceu — Thiago Zanardi começa perguntando: "Dentro deste valor, estão aqueles R$ 3 mil polêmicos da cueca do padre, né? Sabem dessa história?".

O religioso explica que todo o momento não passou de uma brincadeira entre os paroquianos e que a situação veio à tona após um mês, quando uma funcionária do local onde o evento foi realizado, divulgou o vídeo para a imprensa.

"O padre já tinha perdido o chapéu, o cinto, a botina e alguém brinca: 'agora é a cueca do padre, né?' Quando eu me dei conta, estavam leiloando e já estavam em R$ 1.500, eu falei: 'por R$ 1.500 eu não vendo, não'. Subi numa cadeira, mostrei o cós da cueca. não tirei, é claro, né?"

Em tom de brincadeira, o padre diz que a pessoa que divulgou o vídeo é "uma funcionária do capeta, com o espírito de Ronquifuça".

Até o momento, a Paróquia São Francisco de Assis não se manifestou sobre o assunto. Thiago Zanardi finalizou afirmando que não sofreu nenhum tipo de advertência dentro da instituição religiosa e que a única pessoa para quem ele deve satisfação, é o Bispo da sua diocese, que não o penalizou.