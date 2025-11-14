Explosão assustou moradores da região - Reprodução

Publicado 14/11/2025 09:11

São Paulo - As explosões que aconteceram no Tatuapé , na Zona Leste da capital paulista, na noite desta quinta-feira (13), deixaram ao menos uma pessoa morta.

Durante o rescaldo, o Corpo de Bombeiros acionou o Esquadrão de Bombas, que localizou o corpo carbonizado entre os escombros. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a vítima era um homem, dono da residência em que as explosões aconteceram. Ele armazenava ilegalmente fogos de artifício.

Uma mulher, identificada como proprietária do local, teve ferimentos na cabeça e foi encaminhada ao Hospital Nipo-Brasileiro junto ao filho, que teve escoriações.

A corporação disse que a explosão deixou outros oito feridos: um homem apresentando otorragia foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro Tatuapé; e um homem com ferimento na mão foi socorrido por convênio. Outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas no local e liberadas.

Moradores da região relataram, nas redes sociais, o impacto da explosão na região. Alguns relatam uma tremedeira. Também há preocupação com animais de estimação impactados pela explosão.

"Gente essa explosão aqui no Tatuapé parece que foi dentro da minha casa de tão alto que foi o barulho, tremeu tudo", disse uma internauta.

gente essa explosão aqui no tatuapé parece que foi dentro da minha casa de tão alto que foi o barulho, tremeu tudo — clarita (@claraa_almeida) November 14, 2025

"Que horror essa explosão do Tatuapé. E o pior é que vários pets se assustaram tanto que fugiram de casa e agora estão perdidos", escreveu outro usuário do X.

Que horror essa explosão do Tatuapé. E o pior é que vários pets se assustaram tanto que fugiram de casa e agora estão perdidos — VHS (@byessexual) November 14, 2025

Explosão

A explosão aconteceu em uma residência localizada na Rua Francisco Bueno, onde funcionava o depósito clandestino de fogos de artifício. Após a detonação, do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, enquanto os carros transitavam pela via.

Questionada pelo DIA, a SSP-SP informou que o caso foi registrado como explosão (art. 251 do Código Penal), crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 42) e lesão corporal (art. 129 do CP) no 30° DP (Tatuapé). A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal.

"A SSP reforça que o armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos", disse a corporação em nota.